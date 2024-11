Beltempo, a Torino la presentazione del romanzo scritto dal reggino Saverio Pazzano

Domenica 17 maggio alle 19.30 in via Priocca 3, a Torino, Luoghi Comuni Residenza Temporanea e Sabbiarossa Edizioni presentano Siamo tutti migranti: #Beltempo a Porta Palazzo. Incontro con Saverio Pazzano. Beltempo, titolo del romanzo di Pazzano (Sabbiarossa Edizioni), è una storia di naufragi e di salvezze possibili.

A Porta Palazzo, sede del mercato all’aperto più grande d’Europa, dialogheranno con l’autore: Berthin Nzonza, presidente dell’associazione Mosaico. Azioni per i rifugiati, impegnata a diffondere informazioni puntuali sul tema delle migrazioni forzate e dal 2007, con l’apposito sportello informativo, punto di riferimento a Torino per i rifugiati; Octavian Chiriac, volontario Asai, associazione per l’animazione interculturale che dal 1995 si rivolge a minori e famiglie che vivono in situazione di rischio ed esclusione sociale; Serena Carta, blogger ideatrice del progetto Cervelli di Ritorno su Vita.it, che racconta le storie dei cervelli in fuga tornati in Italia, ma anche di coloro che hanno deciso di non partire mettendo in piedi iniziative per offrire ai giovani del proprio territorio la scelta di restare. Introdurrà la serata Marco Boscaglia, gestore di Luoghi Comuni, progetto di housing sociale promosso da Compagnia San Paolo e articolato in residenze temporanee per andare incontro alle situazioni di emergenza abitativa. Modererà l’evento Josephine Condemi, giornalista, coabitante di Luoghi Comuni.

Beltempo è il nome di battaglia che un vecchio pescatore aveva da partigiano. Un vecchio che è per tutti, semplicemente, il Vecchio. L’ennesimo barcone carico di migranti spinge una blogger, Elisa, a capire cosa stia succedendo su quella costa. A raccontare sono gli occhi di Nino, il bambino momentaneamente lontano da casa affidato al vecchio. Una donna, un vecchio, un bambino che intrecciano le loro vite davanti ad un barcone che rantola come un animale, muore davanti alla spiaggia e disperde vittime migranti, carne clandestina che porta denaro ai trafficanti di uomini. In mezzo a loro il tempo avvita il passato e il presente, emigrazioni di ieri e di oggi, e convoca con l’urgenza delle scelte importanti.

#Beltempo, una promessa di sole sotto i grandi cieli di Sud, diventerà nel corso della serata una campagna social a cura di Cantiere Barca, centro per i giovani aperto all’autocostruzione e alla cooperazione: attraverso l’apposito hashtag si posteranno sui social le foto dei partecipanti migranti di oggi e di ieri. I pensieri tra i partecipanti alla serata verranno scambiati sotto forma di origami a sorpresa grazie a Dana Lupascu di Origami Art. Al termine dell’incontro, è previsto un apericena multietnico convenzionato con “Il Mercante” ad 8 euro a persona.

I granelli di Sabbiarossa, casa editrice indipendente fondata nel 2011 dai giornalisti Alessandro Russo e Paola Bottero tra Roma, il Piemonte e la Calabria, continuano a volare sospinti dal vento di narrazioni alternative quanto mai urgenti.