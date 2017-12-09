È calabrese la vincitrice dell’ambito Premio ‘Quotidiano in classe’. 17 anni, un sogno nel cassetto e tanta, tanta voglia di imparare.

Si chiama Benedetta Persico, studentessa del Liceo Classico Diodato Borrelli di Santa Severina e viene dall’antico borgo bizantino di Petilia Policastro in provincia di Crotone.

Il Quotidiano in Classe è un progetto promosso dall’Osservatorio Permanente Giovani-Editori in collaborazione con il Corriere della Sera, il Sole 24 ORE e Quotidiano.net riservato agli studenti e insegnanti delle scuole superiori.

Tre giornalisti e un tema a settimana

Tre i giornalisti – Orsola Riva per il Corriere della Sera, Luca Tremolada per Il Sole 24 Ore e Gianluigi Schiavon per il Quotidiano Nazionale – che da ottobre a maggio hanno proposto, ogni lunedì mattina, un tema di attualità sul blog del proprio quotidiano.

Oltre 73.000 gli studenti partecipanti da ogni parte d’Italia, che ogni settimana hanno scritto articoli, realizzato video e postato commenti sui tre temi lanciati sul sito del Quotidiano in classe.

Gli studenti hanno accumulato punti in base al numero di articoli e commenti pubblicati sul sito del giornale web e ogni mese la giuria ha decretato il miglior elaborato per ogni tema lanciato.

La vincitrice del concorso

La vincitrice, di questo inedito concorso, è stata proprio Benedetta, che ha continuato a lavorare per tutto l’anno con costanza, partecipando ai concorsi speciali e scrivendo sempre contenuti di qualità.

Ad unire gli adolescenti di tutta Italia, la giovane età e la passione per il mondo dell’informazione, un mondo che, oggi più che mai, ha bisogno di una ventata d’aria nuova.

Proprio di questo si è parlato durante la premiazione del concorso, tenutasi il 4 dicembre a Roma, presso l’Una Hotel.

«La disinformazione e le fake news, sono un pericolo concreto per la democrazia, ancor più perché diffuse e pervasive. Ma è inutile cercare il colpevole della morte della verità, – ha affermato Aligi Cioni, Consigliere di Amministrazione dell’Osservatorio Permanente Giovani-Editori (OPGE) con delega ai concorsi – tutto e tutti scivolano verso la ricerca dell’intrattenimento e delle emozioni, manipolate da pochi, condizionate dall’economia e dalla politica».

Pensiero critico: il messaggio di Aligi Cioni

Per questo motivo, secondo Cioni «solo lo sviluppo di un agguerrito pensiero critico può offrire ai giovani di oggi la capacità di analizzare il passato e aiutarli a pensare il presente, a immaginare, e magari a costruire, il loro futuro».

Tutte queste caratteristiche sono state viste dalla giuria nella figura della giovane ragazza calabrese, che al di là delle più rosee prospettive, non solo ha vinto il concorso a livello nazionale, ma è stata premiata con un viaggio nella Silicon Valley, dove ha potuto visitare alcune delle più interessanti realtà del mondo digitale come LinkedIn e YouTube.