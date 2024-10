Benevento-Reggina: richieste di accredito per la stampa. Le indicazioni

Gli amaranto tornano in campo dopo sei mesi

Il Benevento Calcio comunica che le richieste di accredito da parte dei rappresentanti degli organi di informazione per la gara amichevole Benevento-Reggina, in programma sabato 12 settembre 2020, ore 19:00, presso lo stadio “Ciro Vigorito”, dovranno essere trasmesse all’ufficio stampa della Società giallorossa tramite e-mail all’indirizzo ufficiostampa@beneventocalcio.club entro e non oltre le ore 12:00 di giovedì 10 settembre.

Le richieste di accredito dovranno essere redatte su carta intestata, firmata dal direttore responsabile e, per disposizioni di legge, dovranno essere complete di:

– data e luogo di nascita;

– copia di un documento d’identità;

– copia della tessera OdG (per i GIORNALISTI);

– numero dell’autorizzazione LNP (per i FOTOGRAFI).

La Società si riserva di valutare le richieste di accredito. Le richieste che giungeranno oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione.

Gli accrediti saranno assegnati fino ad esaurimento dei posti riservati stampa. Sarà concesso l’accredito esclusivamente agli iscritti all’Ordine dei Giornalisti, elenco professionisti o pubblicisti e, quindi, ai possessori della relativa tessera. I tagliandi saranno inviati tramite posta elettronica attraverso il circuito TicketOne nella giornata di venerdì 11 settembre. In caso di mancata ricezione del tagliando, la richiesta è da considerarsi respinta a causa dell’esaurimento dei posti disponibili.

N.B. In applicazione alle norme governative in materia di emergenza sanitaria, la conferenza stampa e le interviste (in mixed zone) post gara sono annullate.

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio stampa: Telefono: +39 0824 363722 Email: ufficiostampa@beneventocalcio.club