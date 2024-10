Benevento, La Gazzetta dello Sport: ‘Sono due ultras gli aggressori di Jureskin’

Ci sono novità riguardo l’aggressione avvenuta nei confronti del centrocampista del Benevento Jureskin. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport sono stati identificati i due protagonisti: si tratta di due ultras del club sannita che la Questura ha indentificato dopo giorni di indagini. Per entrambi è scattato il Daspo della durata di 3 anni, per uno, e di 2 per l’altro. I due erano già stati sottoposti allo stesso provvedimento in passato per episodi legati al mondo del calcio, per 8 e 5 anni.