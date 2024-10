Bentornato info point! Finalmente attivo il servizio per cittadini e turisti che vogliono scoprire Reggio

Reggio Calabria si sveglia oggi con un nuovo alleato, il tanto atteso info point.

A dare la notizia è la pagina Facebook della “Città di Reggio Calabria” attraverso un post che comunica ai cittadini il lieto fine di una storia infinita.

Inaugurati nell’estate del 2010, dall’allora assessore al turismo, gli info point di Reggio Calabria sono rimasti vittima, per troppo tempo, della cattiva amministrazione e del via vai di associazioni varie che si sono alternate nella gestione di quello che dovrebbe rappresentare il biglietto da visita per turisti e non.

Proprio a causa della loro inattività gli Info Point non hanno dato i frutti auspicati e per questo la notizia della riapertura che tremare il cuore dei più speranzosi. Un nuovo capitolo della storia sul turismo di Reggio sembra stia per cominciare.

“Arrivato in città e non sai come orientarti? Il tempo per vedere tutto è poco e la città troppo bella ? Recati senza indugio presso gli info point di Lungomare Piazzale Lido e Piazza Camagna. Ti aspetta un utile strumento che ti guiderà a conoscere i servizi e i luoghi da visitare con l’aiuto dei nostri operatori”.

Turisti e visitatori possono già accedere a una serie di informazioni relative ai luoghi da visitare nonché consultare il programma e gli eventi dell’estate reggina 2018. Questa magnifica notizia è accompagnata dalla riattivazione, dal mese scorso, dei totem multimediali sparsi per la città (Castello Aragonese, Stazione Lido, Piazzetta Tapis Roulant, Arena dello Stretto).

L’info point sul lungomare inoltre, da qualche giorno a questa parte, è divenuto anche un punto informativo e biglietteria ATAM, nato dalla collaborazione con il settore Turismo della Città di Reggio Calabria al fine di fornire un ulteriore servizio, oltre alle informazioni già erogate da inizio estate ai cittadini ed ai turisti.

Più volte noi di CityNow abbiamo evidenziato l’importanza di un punto di riferimento per cittadini e turisti che hanno voglia di scoprire la nostra città. La nostra speranza è dunque quella di vedere questo servizio attivo 365 giorni l’anno e non solamente durante la stagione estiva.

Orari Info-Point

dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.00