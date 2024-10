Beppe Grillo a Reggio Calabria, proposta al pubblico: si potrà pagare per criticarlo

Pronto a sbarcare in Calabria con il suo show, Grillo ha lanciato una proposta per tutti coloro che vorranno pubblicamente criticarlo. Una 'tassa' che darà libertà di parola

Il solito Beppe Grillo. Il comico genovese non abbandona la verve originale e provocatoria che lo ha sempre contraddistinto sin dagli inizi della carriera. Pronto a sbarcare in Calabria per quattro date del suo spettacolo ‘Insomnia’ (l’11 marzo a Corigliano, il 12 a Catanzaro, il 13 a Reggio ed il 14 a Rende) Grillo ha lanciato una proposta per tutti coloro che vorranno pubblicamente criticarlo o contestare le scelte politiche del Movimento 5 Stelle.

Dieci euro in più rispetto al prezzo del biglietto per ottenere un apposito “pass invettiva” che darà diritto all’acquirente di avere la parola a fine spettacolo. Non è una bufala, ma si tratta di una notizia vera, confermata dal promoter Ruggero Pegna. Il «pass invettiva» sarà in vendita la sera dello spettacolo nei botteghini dei teatri. «Chi lo acquisterà – riferisce Pegna – avrà il pieno diritto di esternare le proprie lamentele in un apposito momento della parte finale dello show. Chi ha qualcosa da dire in faccia a Beppe Grillo ha, quindi, una possibilità davvero unica, addirittura all’interno del suo stesso spettacolo».