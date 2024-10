Beppe Grillo al Cilea con ‘Insomnia’, i reggini potranno tirargli dei mandarini

Tutto pronto per lo spettacolo di Beppe Grillo al Cilea di Reggio Calabria. Il comico genovese non abbandona la verve originale e provocatoria che lo ha sempre contraddistinto sin dagli inizi della carriera. Oltre al ‘pass invettiva’ (al costo di 1 euro, lo spettatore avrà il pieno diritto di esternare le proprie lamentele e critiche in un apposito momento della parte finale dello show) ci sarà la possibilità per i reggini di tirare dei mandarini al comico genovese, garante del Movimento 5 Stelle.

Nelle ultime date del suo spettacolo ‘Insomnia‘, Grillo ne ha avute per tutti, da Salvini (“mi aspettavo di trovarlo vestito da pompiere” e“se riaprono le case chiuse come si vestirà, da cliente o da prostituta?”), ai genitori di Matteo Renzi: “Sono ai domiciliari per evitare la reiterazione del reato. Ma è difficile che facciano un altro figlio!”. E poi Berlusconi: “Pensavo di buttare tutto il mio repertorio, se torna lo riciclo”.

L’appuntamento per lo spettacolo al Cilea di Reggio Calabria è per mercoledi 13 marzo, con inizio alle ore 21.