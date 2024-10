Bere…in modo differente. Arriva a Reggio Calabria ‘Shots – La Chupiteria’

Dalla Calabria…alla Calabria. Circa cinque anni fa tre giovani reggini aprivano a Polistena il primo punto ‘Shots – La Chupiteria’, lanciando un marchio che si è fatto presto apprezzare nel resto d’Italia. Dopo Roccella e Rende presso la cittadella universitaria, il grande salto nella Capitale. Nel 2017 ‘Shots – La Chupiteria’ è arrivato a Roma, precisamente a Piazza Bologna, accogliendo studenti e turisti con quella che sin dalla nascita è la filosofia di Shots, ovvero bere in modo differente.

“L’idea è nata durante gli anni dell’università. Ognuno di noi aveva idee e proposte, le abbiamo unite e così è nato il primo locale ‘Shots – La Chupiteria’. Negli anni siamo cresciuti, provando sempre a stimolare e invogliare i nostri clienti puntando sempre sulla qualità dei prodotti e attività che possano favorire la socialità e l’intrattenimento. Noi 3 soci siamo di Polistena, siamo partiti volendo offrire un piccolo punto di ritrovo ai ragazzi del nostro paese, i risultati fortunatamente ci hanno dato ragione e cosi abbiamo deciso di aprire anche in altre località”, le parole dei soci ai microfoni di Citynow.

Adesso è arrivato il momento dello ‘sbarco’ a Reggio Calabria, tutto pronto per l’inaugurazione che si terrà giovedi 10 maggio, a partire dalle 22.30. Il locale, situato in Via De Nava (di fronte l’Aci) è stato pensato e concepito in maniera fedele rispetto agli altri locali ‘Shots – La Chupiteria’ sparsi tra Calabria e Lazio. “Lo stile è quello retrò, puntiamo sul recupero dei materiali come il pallet. Anche a Reggio Calabria manterremo fede al nostro format, tanto apprezzato dai ragazzi. Ci sarà spazio per tutti i gusti, non solo i chupiti che ovviamente sono il nostro punto di forza ma anche una vasta gamma di cocktail e birre. “

Da 1 a 3 euro i chupiti, da 4 a 6 i cocktail. “Siamo riusciti a mantenere la qualità, e nonostante i prezzi contenuti offriamo ai clienti distillati di buona fattura, puntando su un ottimo rapporto qualità-prezzo – assicurano i soci di ‘Shots – La Chupiteria’ – Le serate del giovedi diventeranno un appuntamento fisso, con eventi a tema e giochi, e stiamo pensando ad altri eventi che proporremo più avanti. Speriamo di poter ottenere anche a Reggio Calabria il gradimento incontrato a Polistena, Rende, Roccella e Roma”.