Scienza, tradizione e solidarietà: torna il Bergamotto Day a Reggio

L’Associazione promotrice del Bergamotto Day, da sempre impegnata nel sociale e nella valorizzazione culturale e territoriale, dedica anche quest’anno un’attenzione particolare a questo straordinario agrume, riconosciuto in tutto il mondo per le sue proprietà benefiche.

Un tempo ritenuto tossico, il bergamotto ha vissuto una svolta epocale grazie alla ricerca scientifica, che ha dimostrato i suoi effetti positivi nel contrastare il colesterolo e la glicemia. Un ruolo cruciale in questa riscoperta lo ha avuto il Presidente del Consorzio di tutela del Bergamotto di Reggio Calabria, l’Avv. Ezio Pizzi, che da anni lavora per promuovere il bergamotto come simbolo dell’identità calabrese.

Il Consorzio ha portato avanti un importante lavoro di ricerca in collaborazione con istituzioni accademiche di primo piano, tra cui l’Università della Calabria con il Prof. Sindoni, l’Università di Tor Vergata con il compianto Prof. Franco Romeo, e il noto cardiologo scillese Dott. Vincenzo Montemurro.

Il Bergamotto Day 2025: scienza, gusto e beneficenza

Di tutto questo si parlerà nel corso della terza edizione del Bergamotto Day, evento che vedrà come protagonisti il Presidente Ezio Pizzi e il Dott. Vincenzo Montemurro, con la conduzione a cura di Francesco Miroddi.

Per l’occasione, sarà presente anche l’azienda Frammartino, che esporrà una vasta gamma di prodotti al bergamotto, grazie alla sua filiera di eccellenza che vanta numerosi ettari di agrumeti. Un altro ospite speciale della serata sarà il noto bartender Carmelo Martino, apprezzato a livello nazionale per la sua professionalità, che offrirà una degustazione esclusiva dello Spritz al Bergamotto.

La serata non sarà solo un’occasione per celebrare le qualità di questo agrume straordinario, ma avrà anche un forte valore solidale e benefico.

L’appuntamento alla Stazione FS di Reggio Calabria Santa Caterina

L’evento si terrà domenica 23 febbraio 2025 alle ore 18:00, nella stazione FS di Reggio Calabria Santa Caterina, divenuta ormai uno dei riferimenti culturali più importanti del Centro-Sud Italia.

Un incontro imperdibile per chi ama il bergamotto, la sua storia e il suo futuro, tra scienza, sapori e cultura.