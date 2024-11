Bermè Viola, l’ultimo botto: Crosariol in neroarancio!

La Viola Basket comunica di avere concluso positivamente la trattativa con Andrea Crosariol che vestirà la casacca della Bermè Viola nella stagione 2015/16.

La trattativa era in piedi tempo, ma, dopo il placet tecnico del coach Benedetto e quello economico-gestionale del Presidente Branca e del Vicepresidente Monastero il g.m Condello ha impresso alla stessa una netta accelerazione e la ha chiusa con un vero e proprio blitz di tre ore complessive che hanno chiuso il cerchio di un percorso lungo e nel quale Condello non ha mai mollato la presa. Le parti si sono incontrate in una saletta dell’aeroporto di Fiumicino e hanno chiuso l’accordo con reciproca soddisfazione.

L’atleta sarà a disposizione del coach Benedetto nelle prossime ore.

“Siamo molto soddisfatti per lo spessore assoluto dell’atleta” – dichiara il general manager della Viola, Gaetano Condello – “e anche per essere riusciti a chiudere una trattativa che ci ha posti – e non è la prima volta quest’anno – su tavoli di altissimo livello e che ci hanno visto alla fine essere preferiti ad altre società. Anzi” – conclude Condello – “voglio spendere una parola di ringraziamento per il suo agente Marco Valenza che ha prima dimostrato grandissima pazienza e tenacia nell’analizzare e venire incontro alle nostre richieste e poi ha speso con l’atleta delle parole di stima e apprezzamento per il nostro club che, probabilmente, hanno avuto un peso decisivo ai fini della scelta finale che lo ha portato ad accettare di confrontarsi per la prima volta in serie A2”

“Dopo una serie notevole di arrivi di altissimo spessore e prestigio” – ha dichiarato il Presidente Giusva Branca – “abbiamo chiuso le operazioni di composizione della squadra nel modo migliore possibile. Se provassi a spiegare che genere di colpo abbiamo realizzato con Crosariol” – continua il numero uno della Viola – “sfonderei il muro dell’ovvio per cadere nel ridicolo; siamo comunque convinti di avere messo a disposizione del coach Benedetto e del suo staff una squadra competitiva e soprattutto una compagine in grado di infiammare il ‘Pentimele‘. Abbiamo comunque fatto il massimo” – conclude Branca – “e probabilmente anche di più…”

ANDREA CROSARIOL

30 anni, milanese, 213 cm, Andrea Crosariol ha iniziato la sua attività nelle giovanili del Petrarca Padova (la medesima compagine dalla quale proveniva il compianto Massimo Mazzetto) per poi transitare nel settore giovanile della Benetton Treviso. Una esperienza di 2 stagioni nella NCAA lo riporta alla Benetton, dove nel 2006 vince il titolo italiano (compagno di Marco Mordente). Seguono due stagioni alla Virtus Bologna, poi Avellino e tre campionati a Roma e uno a Pesaro, prima delle esperienze in Germania, alla Reyer Venezia e in Polonia. Ha al suo attivo 65 presenze in maglia azzurra.

Fonte: www.violareggioacalabria.it