Bermè Viola Reggio Calabria sconfitta dall’Acea Roma

di Domenico Suraci – La Viola perde per la quinta volta consecutiva, questa volta con l’Acea Roma. Gli uomini di coach Benedetto nonostante l’ottima rimonta dopo un pessimo avvio culminato nel -17 all’intervallo lungo. Raggiunta la parità nel terzo quarto, sprecano tutto con qualche fallo di troppo e molto nervosismo nel finale. Il risultato è di 83 a 96. Le percentuali a fine partita parlano chiaro, si evidenzia il 56% di tiro dal perimetro per gli ospiti con uno strepitoso 14 su 25 contro un 15 su 40 dei neroarancio che cercano invano questa soluzione invece di costruire gioco. Buono l’innesto di Dobbins che ha ancora molto da lavorare per inserirsi negli schemi dei reggini. Importante ma non decisivo il rientro di Freeman. Appuntamento dunque a domenica per Viola-Agropoli, partita altrettanto ostica in quanto la squadra avversaria è attualmente prima in classifica nel girone Ovest di A2.

Tabellino

BERME’ VIOLA REGGIO CALABRIA-ACEA ROMA 83-96 (18-36; 22-21; 26-14; 17-25)

BERME’ VIOLA REGGIO CALABRIA: Freeman 15, Costa 3, Lupusor 9, Mordente 16, Rullo 9, Pandolfi, Sindoni, Crosariol 2, Brackins 18, Dobbins 11.

Coach: Giovanni Benedetto

ACEA ROMA: Olasewere 10, Meini 14, Maresca 25, Leonzio 3, Callahan 9, Benetti 5, Voskuil 30, Casagrande Bonfiglio, Zambon.

Coach: Attilio Caja

Arbitri: Nicola Beneduce, Mattia Eugenio Martellossio, Fabio Ferretti