Bernini: ‘Dal Ministero quasi 994 mila euro per gli Atenei della Calabria’

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha destinato agli atenei della Calabria 993.972 euro per promuovere iniziative a favore dell’inclusione degli studenti, in particolare per attivare o potenziare servizi di supporto come gli sportelli antiviolenza.

Università calabresi beneficiarie

“Gli atenei beneficiari – è detto nel comunicato – sono l’Università della Calabria, l’Università degli studi ‘Magna Grecia’ di Catanzaro e l’Università degli studi ‘Mediterranea’ di Reggio Calabria”.

Dichiarazioni del Ministro Bernini

“Stiamo proseguendo – afferma il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini – il potenziamento della ‘cassetta degli attrezzi’ che mettiamo a disposizione delle università e delle Afam affinché garantiscano agli studenti gli strumenti necessari per affrontare delle situazioni di disagio in maniera tempestiva”.