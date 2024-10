Berretti: la Reggina viene raggiunta nel finale

La squadra di mister Tobia ha visto sfumare la vittoria in pieno recupero

Sfuma all’ultima curva la prima vittoria stagionale della Berretti di mister Assumma. Prima frazione di gioco davvero sfortunata per la Reggina che va sotto di un gol e deve fare a meno di Bezzon, out per un infortunio.

L’ingresso di Coccia, così come avvenuto settimana scorsa, da la giusta carica agli amaranto. Ed è proprio l’attaccante classe 2002 a ribaltare il risultato nel giro di mezz’ora con una doppietta. Quando i tre punti sembravano oramai acquisiti, ecco, però, la doccia fredda. Di seguito il tabellino del match:

BERRETTI GIRONE F, 3^ GIORNATA

CASERTANA-REGGINA 2-2

Marcatori: 36′ De Luca (C), 57′, 84′ Coccia (R), 93′ Letizia (C).

Casertana: Esposito, Iaiunese, De Maria, Fazi, De Luca, Maggio, De Lucia (46′ Valentino), Ciardulli (46′ Turco), Cecoro, Hafiane (60′ Romanelli), Savino. A disposizione: Buonanno, Rho, Bocchetti, Longobardo, Allegretta, Saracino, Vorzillo, Petito. Allenatore: Pezzella.

Reggina: Lofaro, Nemia, Criaco, Bezzon (39′ Torchia), Rechichi, Tutino, Magnavita (55′ Coccia), Sgrò, Domanico (55′ Mazzeo), Verteramo, Coppola (47′ Barbarossa). A disposizione: Tomo, Werneck, Idone, Misiti, Guerrisi, Verso, Pellicanò, Amorelli. Allenatore: Assumma.

Arbitro: Marco Ganzerli di Frattamaggiore (Carmela De Rosa di Napoli e Giovanni Frisulli di Ercolano).