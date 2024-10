Biagio Antonacci raddoppia a Reggio Calabria. Le INFO sui biglietti

Raddoppia Biagio Antonacci a Reggio Calabria. Viste le numerose richieste dei tanti che non vogliono perdere l’occasione di assistere all’esibizione del cantautore in riva allo Stretto, si è aggiunta nelle ultime ore una seconda data alla prima, già prevista per il 16 gennaio: Biagio Antonacci terrà dunque un secondo concerto al PalaCalafiore di Reggio Calabria il giorno successivo, il 17 gennaio.

A due mesi dalla partenza del tour, infatti, anche nella nostra regione, così come nelle maggiori città di tutta Italia toccate dal tour “2017/2018”, è stato necessario raddoppiare le date inizialmente programmate con Biagio Antonacci, lasciando preannunciare un successo strepitoso.

Grande soddisfazione è stata manifestata da Maurizio Senese della Esse Emme Musica che organizza i due concerti calabresi del tour che sarà seguito dal Dediche e manie Tour, che prende il nome dall’omonimo album di inediti in uscita per Iris/Sony Music il 10 novembre prossimo.

I biglietti per le nuove date in programma, compresa la seconda di Reggio Calabria, saranno disponibili in prevendita dalle ore 16.00 di oggi venerdì 27 ottobre, online sul sito di TicketOne (www.ticketone.it), e dalle 16.00 di giovedì 2 novembre in tutti i punti vendita autorizzati.

