Biagio Antonacci a Reggio Calabria è gia un successo. Aggiunto secondo concerto

Mancano quasi due mesi alla partenza del tour di Biagio Antonacci, che si preannuncia già come un successo strepitoso.

Il successo annunciato ha portato a raddoppiare la data di Reggio Calabria, inizialmente prevista per il 16 gennaio ed ora bissata con un secondo concerto per il giorno successivo.

Il tour partirà il 15 dicembre dal Nelson Mandela Forum di Firenze e conta già ben 5 sold out: la prima data di Acireale (29 dicembre), Eboli (13 gennaio) e la tripletta completamente esaurita di Bari (8, 9 e 11 gennaio). Sono rimasti pochissimi posti per la seconda di Acireale (30 dicembre) e la data di Reggio Calabria (16 gennaio), che raddoppia per replicare con una seconda nuova data il 17 gennaio.

Dopo questa partenza fulminante, a grande richiesta Biagio Antonacci ripartirà per il Dediche e manie tour, che prende il nome dall’omonimo album di inediti in uscita per Iris/Sony Music il 10 novembre prossimo. La prima data è fissata per il 4 maggio a Bari (PalaFlorio) e arriverà con un doppio appuntamento sia a Milano (9 e 10 maggio – Mediolanum Forum di Assago) che a Roma (23 e 25 maggio – Palalottomattica).

fonte: quotidianodelsud.it