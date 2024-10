Bic Reggio Calabria, colpo di mercato: preso Gustavsson

Reggio Calabria fa sul serio. Dopo il pivot Michele Fabris e il play Valerio Quaranta, il club presieduto da Stefano De Felice si è assicurato anche le prestazioni del gigante svedese Joachim Gustavsson, ex Cantù e Porto Torres.

Classe 1971, inizia a giocare nel 1991 dopo aver subito un incidente in moto e in breve tempo diventa il capitano della sua Nazionale, con la quale vince l’Europeo 2007, un bronzo nel 2005 e partecipa a 3 edizioni dei Giochi Paralimpici (Atlanta, Sydney e Pechino) e al Mondiale in Sud Corea, dove risulta tra i migliori giocatori della competizione.

Nella sua lunga carriera ha giocato in Spagna (Badajoz e Gran Canaria), Italia (Briantea84 Cantù e Gsd Porto Torres), Austria (Vienna) e Russia (San Pietroburgo e BKIS Nevsky Alians).

“E’ sicuramente un giocatore di grandissima esperienza e duttile con tanti punti nelle mani – affermano i dirigenti amaranto – non è più giovanissimo, ma nella serie cadetta può fare la differenza dall’alto dei suoi 195 centimetri. Siamo sicuri che farà divertire molto i nostri tifosi”.