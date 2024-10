Bic Reggio Calabria inarrestabile: battuta anche Catania

Sabato sera al Palacalafiore di Reggio Calabria la Reggio BIC, nuovamente tra le mura amiche, ha superato i siciliani in una partita non facilissima, ma comunque sempre in pugno. Infatti dopo lo 0-2 all’avvio di partita da parte dei catanesi, i giovani amaranto hanno fatto ben presto la voce grossa prendendo dapprima un piccolo vantaggio, per poi quarto dopo quarto ampliare il punteggio, consentendo la rotazione a coach Cugliandro di tutti gli effettivi fino al punteggio finale di 47 a 30.

Tra gli amaranto in evidenza il “piccolo” Rukavisnikovs con ben 15 punti all’attivo ed una tripla da urlo, oltre la sempre presente Ilaria D’Anna ormai leader del gruppo, con 12 punti che non dicono nulla del reale supporto per i compagni tra infiniti assist, rimbalzi e palle recuperate. Per i blu del Catania invece ottima la prova di Pappalardo insieme al chirurgico Angelo Fonte.

Reggio Calabria: Rukavisnikovs 15, D’Anna 12, Veinbergs 6, Samadi 6, La Terra 5, Cugliandro G. 3, Taratufolo, Comandè, Dell’Osso, Polimeni, Sow, Sorrenti.

All. Cugliandro Antonio; aiuto All. Alahyane.

Catania : Pappalardo 11, Fonte 7, Condorelli 5, Scuderi 5, Messina 2, Balsamo, D’Angelo, Garraffo, Petronio.

All. Di Piazza Gabriella; aiuto All. Bulla.