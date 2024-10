Bic Reggio, Ilaria D’Anna: ‘Sarà una stagione bella ed emozionante’

Presidente, allenatore e promotrice di un'iniziativa volata in alto, in Italia ed in Europa

Simbolo della Reggio Bic. Presidente, allenatore e promotrice di un’iniziativa volata in alto, in Italia ed in Europa. La Reggio Bic è pronta ad un nuovo ed intrigante campionato di Serie A.

Un girone unico, tosto e competitivo.

La campagna rafforzamenti di coach Cugliandro, però, tranquillizza ed emoziona.

In campo, ci sarà sempre lei.

“Quest’anno ci siamo migliorati e abbiamo anche delle nuove sorprese. Siamo decisamente più competitivi. L’obiettivo principale è ottenere ottimi risultati e ci siamo rafforzati, soprattutto con l’arrivo di giocatori di spessore”.

Quali sono le tue aspettative per la squadra?

“Sarà una stagione bella ed emozionante da vivere sul campo. Ci aspettiamo di lottare per i primi posti, ma la cosa più importante è divertirsi e dare “anima e cuore” in ogni partita. I risultati arriveranno passo dopo passo, affrontando ogni sfida con determinazione“.

Quanto è importante il supporto dei tifosi per voi?

“Il supporto del pubblico è fondamentale. La forza che la gente ci porta dalla tribuna ci motiva a dare il massimo sul campo. Invitiamo tutti a sostenerci e a venire a vedere ogni partita al PalaCalafiore. La loro presenza fa la differenza”.

Hai un messaggio finale per i tuoi tifosi?

“Sì! Speriamo di vederli numerosi e carichi, perché insieme possiamo fare grandi cose. La passione e l’energia dei nostri sostenitori sono ciò che ci spinge a dare sempre il meglio. Grazie a tutti e ci vediamo in campo”.