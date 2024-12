Basket, Likic: ‘Voglio vincere tutto con la Reggio Bic’

Likic e la Reggio Bic continuano a scrivere una storia di sport, passione e speranza per tutta la comunità calabrese

Una stagione da sogno per la Farmacia Pellicanò Reggio Bic, e uno dei protagonisti è il cestista serbo Zeljko Likic. Ospite del programma Tiro da 4, in onda su Reggiotv e condotto da Giovanni Mafrici, Likic si è raccontato in un’intervista a tutto tondo, tra obiettivi personali, traguardi già raggiunti e le sfide che attendono la squadra.

La storica qualificazione e gli obiettivi

La gioia per la storica qualificazione alla Coppa Italia è ancora viva nelle parole del campione:

“Abbiamo giocato una partita durissima contro Bergamo. È una vittoria importantissima, per me significa vivere un sogno con la squadra di Reggio.”

Un sogno che non si ferma qui, con l’orizzonte fissato su Coppa Italia, Eurocup e un campionato che si fa sempre più competitivo. Likic non si nasconde e rilancia con ambizioni altissime:

“Vorrei vincere tutto: Coppa Italia, scudetto e Eurocup.”

Un obiettivo ambizioso, ma che non sembra irraggiungibile, considerando la crescita continua della squadra.

“Siamo una squadra forte. Dobbiamo ancora migliorare in difesa, ma ci sono ampi margini”, sottolinea il cestista, evidenziando la necessità di lavorare sodo per mantenere il livello necessario a competere ai vertici.

L’ambizione di conquistare lo scudetto

La parola “scudetto” non spaventa Likic, anzi, è un obiettivo concreto:

‘È una parola forte. Ci sono squadre molto forti, ma dobbiamo lavorare per arrivare ai playoff. Se ci arriviamo, dobbiamo lavorare ancora di più per vincere il campionato. Sarebbe un sogno per tutta la Calabria‘.

Un sogno che si arricchisce di nuovi elementi, come l’arrivo della giovane siciliana Rachele Giglio, elogiata da Likic:

‘È giovane, potente, con un grande futuro davanti’.

Sport e speranza per la Calabria

In un campionato sempre più avvincente, Likic e la Reggio Bic continuano a scrivere una storia di sport, passione e speranza per tutta la comunità calabrese.