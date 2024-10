Biesse Associazione Culturale allarga gli orizzonti nell’area di Melito

Grande successo di partecipazione per l’evento culturale promosso e voluto dalla Biesse con la Presidente e Fondatrice dell Associazione Bruna Siviglia che ha voluto omaggiare la nota scrittrice e poetessa calabrese Natina Pizzi.

Nel cuore dell’area grecanica luogo di nascita di Natina Pizzi Biesse ha presentato l’ultimo capolavoro della scrittrice dal titolo ” Luce Spietata “, un racconto dove viene fuori tutto il coraggio e la forza di questa straordinaria Donna Pluripremiata e orgoglio della nostra terra. Ad intervistare la poetessa la Prof. Ssa Caterina Capponi socia dell’associazione che con garbo ed eleganza è entrata nel vivo del racconto cogliendo gli aspetti più salienti e toccanti attraverso la lettura di alcuni brani tratti dal libro Luce Spietata, accompagnate da intermezzi musicali del grande Mozart.

Tantissime le autorità presenti in omaggio della scrittrice. IL sindaco di Condofuri Iaria, il vice sindaco di Melito Crea, il sindaco di Roghudi ZAVETTIERI, il Presidente del Rotary Reggio Calabria Est Dott Squillace , il Presidente ARS e Tesoriere distrettuale del Rotary distretto 2.100 Dott Filippo Zema. Nella splendida cornice di Villa Minniti lungo mare Melito Di Porto Biesse omaggia il talento della nota scrittrice, uno degli obiettivi dell’associazione afferma la Presidente Bruna Siviglia è quello di mettere in luce le nostre professionalità e i nostri talenti dando visibilità anche a queste aree della nostra provincia bellissime e spesso dimenticate.

Ringrazio tutti i partecipanti i soci presenti per questo momento di alto spessore culturale e umano, in modo particolare la Prof. Ssa Caterina Capponi per l’eccellente organizzazione e per la preziosa collaborazione all’evento Che ha visto protagonista la bellezza e la profondità dell’essere donna in terra di Calabria.