Biesse Associazione Culturale compie due anni di vita associativa

Grande festa alla Sport Village Catona per il compleanno Dell’associazione culturale Biesse nata due anni fa per volontà della Presidente e Fondatrice Bruna Siviglia, che per l’appunto due anni fa fonda l’associazione Biesse oggi realtà consolidata sul territorio calabrese e considerata tra le associazioni più prestigiose con oltre 100 associati , e tanti altri pronti ad entrare a far parte di questa importante realtà associativa.

Fiera ed orgogliosa afferma la Presidente e Fondatrice Bruna Siviglia- questo risultato è il frutto di un lavoro serio, costante e concreto svolto nel corso di questi anni per il territorio.

Siamo quotidianamente protagonisti con attività volte al bene comune , testimoni credibili di un vero cambiamento fatto di azioni utili alla comunità.

Innumerevoli le i iniziative messe in campo durante questo biennio- dal sostegno alla formazione all’estero per i giovani dell’università mediterranea con la consegna di borse di studio per offrire a chi merita una migliore formazione.

Protocollo di d’intesa con il Tribunale dei minori Di Reggio Calabria per il recupero di minori messi alla prova e donazioni di borse di studio per aiutarli concretamente nel loro percorso di cambiamento.

Protocollo d’intesa intesa con la Questura e collaborazione con la Procura reggina per i temi della legalità. Tantissime le donazione fatte nel corso di questi anni – Ad Agi Duemila che accoglie i disabili abbiamo donato un tavolo da ping pong, ad Alzheimer Cafe per i malati di Alzheimer ,grazie alla nostra donazione hanno potuto pagare l assicurazione del pulmino e attivitare il servizio trasporto -Hospice, il Mandorlo che accoglie i malati Neurolesi abbiamo donato gli arredi per esterno Nuova Solidarietà abbiamo donato un contributo per la mensa per i poveri , Fondazione Benedetta è la Vita donazione per la ricerca sulle leucemie infantili e donazione per sostenere la casa di Benedetta Struttura per accogliere i minori non accompagnati.

Due contratti di lavoro per donne in difficoltà con il corso di formazione gratuito” IO CHEF.

Iniziative nelle scuole per divulgare la cultura della Legalità , Progetto Giustizia e Umanità con la donazione di tre borse di studio intitolate al Magistrato Michele Barillaro, Progetto Zagara e Cemento Racconto di Aldo Mantineo scrittore e giornalista.con la donazione di due buoni di euro 200 ciascuno a due studenti meritevoli da spendere in acquisto libri per invogliare i giovani alla lettura. borsa di studio di euro 900 intitolata ad Antonio Bellantone che abbiamo donato ad un giovane violista del Conservatorio Reggino Sebastian Ramirez . Donazione di un defibrillatore all’istituto scolastico Righi rendendo cardio protetta non solo la scuola ma l’intera zona di Reggio Campi.

Un lavoro svolto con impegno nello spirito di servizio e nella gratuità.

Un ringraziamento speciale va al comitato direttivo Composto da Pina Saraceno e dalla Dott ssa José Marrara ed a tutti i meravigliosi soci che hanno scelto L’associazione Biesse e che si spendono a favore dell’intera collettiva.

Davvero tantissime attività presentazione di libri, mostre, promozione dei giovani talenti del territorio iniziative per i detenuti , donazione di cinque enciclopedie multimediali che hanno arricchito la biblioteca della Casa Circondariale di Reggio Calabria e ancora donazione della targa al Planetario per l’intitolazione della via a Margherita Hag.

Tutto questo è stato realizzato attraverso le nostre iniziative a scopo benefico .senza mai ricevere alcun finanziamento da parte di nessuno solo ed esclusivamente grazie alle nostre attività di raccolta fondi.

Eventi culturali di alto spessore con la presenza di artisti di fama nazionale dal . Maestro Stefano Nanni, Lo scrittore Luca Desiato autore del “Marchese del Grillo”.

Arcangelo Badolati con il suo libro Santisti e’ Ndrine.

Sempre dalla del territorio con azioni concrete, autentiche e vere.

Grazie a tutti per il sostegno, la stima e l’affetto.

La Presidente

Biesse

Bruna Siviglia