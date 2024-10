Biesse Associazione e San Camillo Onlus insieme a sostegno delle donne vittime di violenza

Biesse Associazione e San Camillo Onlus Centro Antiviolenza Margherita insieme a sostegno delle donne vittime di violenza.

La Presidente Bruna Siviglia dichiara:

“E’ la prima volta che un’associazione entra in un centro antiviolenza. Siamo anche i primi a indire una manifestazione aperta al pubblico in un centro che accoglie donne vittime di violenza ed i loro bambini”.

Biesse rivolge inoltre un particolare ringraziamento per l’organizzazione dell’iniziativa alla Dott.ssa Tiziana Ilaria, responsabile del San Camillo Onlus che ospita il Cento Antiviolenza Margherita.

L’iniziativa ha inoltre il patrocinio morale del Consiglio Regionale della Calabria sarà presente il Presidente del consiglio regionale On. Nicola Irto.

“Saremo li per esprimere la nostra vicinanza e il nostro pieno sostegno alle donne vittime di violenza. Tre di loro, due italiane ed una straniera, verranno premiate per il coraggio e la forza che hanno avuto nel denunciare e per essere oggi donne finalmente libere”.