Gli studenti del ‘Righi’ incontrano l’Ass. Biesse e il Questore Grassi. “Siate costruttori di legalità”

Biesse ed il Questore Raffaele Grassi incontrano gli studenti del Righi per la presentazione della raccolta di Poesie "E quella porta si aprì al Mondo"

Biesse con il Questore Raffaele Grassi all’istituto scolastico Righi per la presentazione della raccolta di Poesie “E quella porta si aprì al Mondo” autrice Dina Maesano nota scrittrice e poetessa reggina socia Biesse.

Una raccolta di liriche che sono un inno alla bellezza, ai sentimenti ma anche ricche di valori di libertà e giustizia afferma la Presidente Biesse Bruna Siviglia, la poesia veicolo di messaggi importanti.

Un momento culturale e di legalità prendendo spunto dalle poesie scritte da Dina Maesano più volte premiata non solo nel nostro territorio ma anche a livello nazionale, le sue le liriche sono dense di significati utili ai nostri giovani come la fratellanza, l’amore, la libertà di cui spesso ci dimentichiamo in mondo sempre più tecnologico.

Siate guerrieri della libertà

Non c’è e mondo senza liberta

Siate capitani di voi stessi

La ndrangheta finirà attraverso la presa di coscienza dei giovani

Ecco la bellezza quale superamento della solitudine queste alcune parole del Questore Raffaele Grassi ai ragazzi d’istituto Righi.

“Siate costruttori di legalità, io sono qui per servire la comunità”.

Grande attenzione da parte dei ragazzi e tante anche le domande alle quali il Questore ha risposto con la straordinaria umanità che lo contraddistingue.

La dirigente Maria Daniela Musarella nel congratularsi con gli illustri ospiti per l l’iniziativa ha ribadito il concetto dell’essere uomini e donne capaci di costruire non solo il futuro ma già il presente attraverso la scoperta dell’io, dell’anima e di ciò che spesso troviamo nella poesia veicolo di valori e di legalità.

Nel coso dell’incontro è stato ricordato anche il Dott.Filippo Zema noto Pediatra reggino scomparso in questi giorni e socio anche dell’associazione Biesse, medico e amico di tanti ragazzi.

La Presidente Bruna Siviglia annuncia intitoleremo prestissimo una borsa di studio a Filippo Zema che doneremo ad un ragazzino Dell istituto scolastico Radice Alighieri di Arghillà dove abbiamo aperto” In Difesa” sportello di ascolto per i piccoli alunni della scuola elementare e media della periferia della città.

Voglio ringraziare conclude Siviglia ancora una volta il Questore Raffaele Grassi per essere qui oggi, per tutto quello che fa per il nostro territorio, un grande uomo dello Stato ma anche una grande persona che ha avuto il coraggio di aprirsi alla comunità.