Reggina: le soddisfazioni del settore giovanile tra convocazioni e primati

E’ fissato per lunedì 7 aprile e giovedì 10 aprile il doppio raduno per la Rappresentativa Regionale Under 17, in preparazione al Torneo delle Regioni che si disputerà in Sicilia. L’allenamento si svolgerà al Centro Tecnico Federale di Catanzaro.

Tra i convocati anche due calciatori della Reggina, classe 2008, sono Chirico e Martorano.

Va ricordato, inoltre, che è terminata la stagione regolare del torneo Under 17 Regionale, con la Reggina che ha stravinto il proprio girone e ha conquistato l’accesso ai Quarti di Finale.

Leggi anche

Juniores Nazionale

Si gioca sabato 5 aprile il penultimo turno del campionato Juniores Nazionale, con la Reggina che guida la classifica a quota 39 e un vantaggio di quattro punti sulle seconde. Al S. Agata, ore 16,00, arriva il Locri e in caso di successo degli amaranto, si acquisirebbe la certezza del primato con una giornata di anticipo per poi accedere alla fase finale.