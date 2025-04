Reggina: i quattro non al meglio. Oggi ne sapremo di più sulle loro condizioni

La settimana scorsa non è stata tra le migliori per quello che riguarda l’accompagnamento al match poi giocato e vinto contro la Vibonese. In casa amaranto diverse problematiche dal punto di vista fisico hanno colpito alcuni calciatori e il rendimento in campo lo ha poi evidenziato soprattutto nella seconda parte. Ragusa in panchina per un affaticamento al polpaccio già accusato in occasione della trasferta di Lamezia, Laaribi non al meglio della condizione e con la necessità di rifiatare, comunque gettato nella mischia, Dall’Oglio che entra ed esce dall’infermeria e Adejo che ha dovuto rinunciare all’incontro per un piccolo fastidio muscolare.

Oggi ci sarà la consueta conferenza stampa del tecnico Trocini e da lui si potranno avere degli aggiornamenti riguardo lo stato di salute di tutti i calciatori elencati. Intanto per Grillo e Forciniti la possibilità di lavorare un’altra settimana e quindi mettere più minuti nelle gambe.