Il cordoglio del sindaco Falcomatà per la scomparsa del dott. Filippo Zema

“La Città di Reggio Calabria piange la scomparsa del Dottor Filippo Zema, medico pediatra, professionista dalle grandi doti umane, uomo da sempre impegnato nel sociale, punto di riferimento non solo per le sue assolute doti professionali ma anche per la sua straordinaria umanità e per il suo impegno al servizio degli ultimi. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nell’intera comunità reggina, rimasta sgomenta ed incredula quest’oggi nell’apprendere la triste notizia”.

Lo scrive in una nota il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà esprimendo il suo cordoglio, anche a nome dell’Amministrazione comunale e metropolitana, per la prematura scomparsa del Dottor Filippo Zema.

“Il Dottore Zema era conosciuto da tutti in città non solo per le sue eccellenti capacità professionali – ha aggiunto il sindaco – tanti sono i testimoni ed i compagni di strada del suo impegno nella quotidiana attività sociale, che instancabilmente portava avanti nel campo dell’arte, del teatro, dello sport, della solidarietà, accompagnando sempre ogni esperienza con il suo proverbiale sorriso. Alla sua famiglia giungano le condoglianze da parte della comunità reggina che, sono certo, onorerà per sempre la memoria di un grande uomo e un grande professionista come Filippo”.