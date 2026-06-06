Reggio, anziano in prognosi riservata dopo incidente autonomo

A seguito di specifiche e mirate attività, la Polizia Locale di Reggio Calabria ha deferito alla locale Procura della Repubblica 4 persone per vari reati. In particolare due cittadini sono stati denunciati per abuso edilizio, uno per aver causato un sinistro in stato di ebbrezza alcolica com un tasso alcolemico di oltre tre volte i limiti di legge.

Infine, un’altra persona, che ha simulato di essere alla guida in luogo del reale conducente dopo un sinistro stradale ha subito analogo trattamento. Lo stratagemma, evidentemente volto ad illudere i controlli, non è sfuggito agli agenti intervenuti , i quali, dopo aver acclarato i fatti, hanno denunciato per sostituzione di persona e favoreggiamento il finto conducente.

Le persone denunciate, vertendo i procedimenti in fase di indagine, devono ritenersi innocenti fino a sentenza passata in giudicato.



Sempre nei giorni scorsi, un uomo di 77 anni, che ha perso il controllo del veicolo autonomamente causando un rocambolesco incidente, è stato ricoverato al Gom in codice rosso ed in prognosi riservata.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale che ha avviato gli accertamenti necessari finalizzati alla ricostruzione della dinamica. Previa informativa verbale al magistrato di turno, il veicolo coinvolto nel sinistro è stato sottoposto a sequestro giudiziario.