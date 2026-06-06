City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Schlein ad Amendolara: ‘Braccianti uccisi con violenza inaudita, non è accettabile’

"Rafforzare la legge sul caporalato non soltanto mettendo più risorse ma anche prevedendo il sequestro preventivo delle aziende che impiegano lavoratori sfruttati e vittime di caporalato", le parole della segretaria Pd

06 Giugno 2026 - 18:11 | Redazione

schlein calabria

“Bisognerebbe rafforzare la legge sul caporalato non soltanto mettendo più risorse e assicurando che sia attuata fino in fondo ma anche prevedendo il sequestro preventivo delle aziende che impiegano lavoratori sfruttati e vittime di caporalato”.

Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine della manifestazione della Cgil ad Amendolara.  “Quattro braccianti uccisi brutalmente, con violenza inaudita, non è accettabile.

Non si può più parlare soltanto di caporalato, ma bisogna parlare del padronato”, ha detto.   “Spesso, adesso vedremo le indagini che cosa faranno emergere, ci sono dietro delle responsabilità oltre a quelle delle due persone che sono state già fermate e che devono affrontare la giustizia. Parlare di padronato vuol dire guardare anche alle responsabilità delle connivenze delle aziende che impiegano lavoratori sfruttati e vittime di caporalato”, ha aggiunto.

Leggi anche

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Calabria Cronaca

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?