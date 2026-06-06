Schlein ad Amendolara: ‘Braccianti uccisi con violenza inaudita, non è accettabile’
"Rafforzare la legge sul caporalato non soltanto mettendo più risorse ma anche prevedendo il sequestro preventivo delle aziende che impiegano lavoratori sfruttati e vittime di caporalato", le parole della segretaria Pd
06 Giugno 2026 - 18:11 | Redazione
“Bisognerebbe rafforzare la legge sul caporalato non soltanto mettendo più risorse e assicurando che sia attuata fino in fondo ma anche prevedendo il sequestro preventivo delle aziende che impiegano lavoratori sfruttati e vittime di caporalato”.
Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine della manifestazione della Cgil ad Amendolara. “Quattro braccianti uccisi brutalmente, con violenza inaudita, non è accettabile.
Non si può più parlare soltanto di caporalato, ma bisogna parlare del padronato”, ha detto. “Spesso, adesso vedremo le indagini che cosa faranno emergere, ci sono dietro delle responsabilità oltre a quelle delle due persone che sono state già fermate e che devono affrontare la giustizia. Parlare di padronato vuol dire guardare anche alle responsabilità delle connivenze delle aziende che impiegano lavoratori sfruttati e vittime di caporalato”, ha aggiunto.
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