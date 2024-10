Biesse dalla parte dei giovani calabresi

Grande successo di partecipazione per la cerimonia di premiazione di due giovani musicisti di grande talento della nostra città -Augusto Favaloro e Andrea Milasi, promosso da Biesse Associazione Culturale Bene Sociale presieduta da Bruna Siviglia che due anni fa fonda l’associazione culturale che ha come obiettivo principale la promozione di iniziative volte al miglioramento del territorio e nell’interesse della comunità sempre nella gratuità e nello spirito di servizio Biesse è anche un movimento di opinione che si interfaccia con le istituzioni.

Augusto Favaloro giovane Reggino sta spopolando in rete con il suo video Tapirulad premiato anche da Repubblica, in modo ironico nelle sue canzoni affronta i problemi che affliggono la nostra città, è in preparazione il suo nuovo disco. Andrea Milasi giovane avv del foro reggino con la passione per la musica. Combustione e Il Sole dietro l angolo sono i suoi due brani che hanno avuto tantissimo successo. ..ha ricevuto qualche giorno fa il Premio Musa D’argento, parteciperà alla selezione per Sanremo Giovani i suoi video musicali come come quelli di Favaloro sono realizzati nella nostra città portando così in giro per l’Italia un pezzo della nostra splendida Calabria.

La premiazione si è svolta presso Spazio Open un luogo di incontro molto accogliente della nostra città afferma la Presidente Bruna Siviglia -ho voluto premiare Come rivelazioni reggine in ambito musicale questi due giovani artisti non solo perché lo meritano dal punto di vista artistico ma anche umano, due esempi di come anche da Reggio Calabria c’è la si può fare, l’intento di questa iniziativa e di entusiasmare gli animi dei nostri giovani seminando speranza, quella speranza che consente di portare avanti i sogni perché con la perseveranza e l’impegno tutto è possibile. È giusto continua ancora Siviglia offrire ai giovani talentuosi delle opportunità per farsi conoscere e apprezzare la loro arte.

La Calabria non è solo terra di ‘ Ndrangheta ma è soprattutto terra di grandi talenti e di eccellenti personalità.

Ringrazio tutti i soci e i cittadini presenti alla cerimonia un grazie particolare alla Vice presidente Pina Saraceno Che si

spende sempre con entusiasmo e amore.

Fonte: La Presidente Biesse Bruna Siviglia