Biesse inaugura “Indifesa” lo sportello di ascolto contro la violenza e l’illegalità

Biesse inaugura “Indifesa” lo sportello di ascolto contro ogni forma di violenza e di illegalità per gli alunni dell’istituto scolastico Radice Alighieri Catona. Biesse dalla parte del territorio e delle periferie.

Martedi 19 febbraio alle ore 10.30, presso l’istituto scolastico Radice Alighieri Catona, che accoglie anche i ragazzi di Arghillà.

La Presidente di Biesse, Bruna Siviglia, afferma:

“Finalmente è arrivato il momento che aspettavo da tempo. Era uno dei miei obiettivi principali fare qualcosa di importante per le periferie, in modo particolare per Arghillà”.

“Nessun escluso mai“, diceva il grande Don Italo Calabrò. Attenzionare e accendere i riflettori la dove c’è maggiore necessità di valori e di legalità deve essere prerogativa indispensabile di ognuno di noi.

Martedi 19 Febbraio sarà inaugurato un vero presidio di legalità contro ogni forma di ingiustizia, di violenza e di prevaricazione. Uno strumento fondamentale per studenti, le famiglie ed insegnanti.

Nel corso dell’inaugurazione saranno illustrati nei dettagli gli scopi e le finalità dello sportello di ascolto, sarà presentato inoltre l’intero staff di esperti soci Biesse e del San Camillo Onlus.

“Li ringrazio infinitamente per essersi messi a disposizione nella gratuita in questo straordinario percorso educativo. Un grazie particolare alla Preside Avv. Simona Sapone per la fattiva e preziosa collaborazione e per tutto quello che fa in una zona della città certamente non facile. Ad inaugurare insieme a noi lo sportello di ascolto” In Difesa” Il Procuratore Aggiunto della Repubblica Gerardo Doninijanni da sempre impegnato nella divulgazione dei valori di legalità e giustizia a sostegno delle giovani generazioni in modo particolare verso le periferie dove c’è maggiore sete e fame di valori, legalità e di giustizia“.