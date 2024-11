Reggio, Biesse celebra la Giornata contro la violenza sulle donne

Bruna Siviglia e Biesse organizzano un evento al Plesso San Pietro per dire no alla violenza sulle donne, con musica e dibattiti

Biesse celebra la Giornata internazionale contro la violenza sulle Donne all’Istituto Penitenziario G. Panzera, sezione Femminile Plesso San Pietro, Reggio Calabria, lunedì 25 novembre ore 10:00.

“Insieme alle Donne Detenute della casa circondariale G. Panzera di Reggio Calabria per dire No ad ogni forma di violenza“, queste le parole della Presidente Nazionale e Fondatrice Biesse Associazione Culturale Bene Sociale, Bruna Siviglia, promotrice dell’iniziativa.

“Questa giornata – ricorda Bruna Siviglia – è stata istituita dall’ONU nel 1999, in ricordo delle tre sorelle Mirabal, Patrizia, Maria Teresa e Minerva, deportate, violentate e uccise il 25 novembre del 1960 nella Repubblica Dominicana. Le tre sorelle, soprannominate “Mariposas” (farfalle), hanno combattuto per la libertà del loro Paese“.

L’iniziativa “Le Donne, l’altra metà del cielo – Libere di Scegliere”

“L’iniziativa, che ha come titolo “Le Donne, l’altra metà del cielo – Libere di Scegliere”, pone al centro del dibattito il valore prezioso ed importante della libertà della scelta come bene primario per ognuno di noi.

Apriremo – continua Siviglia – con un omaggio musicale dedicato a tutte le Donne, Sally di Vasco Rossi. Seguirà la proiezione di un video sull’amore responsabile e poi gli interventi“.

Interventi e ospiti dell’evento

Tra gli interventi previsti:

Dott. Rosario Tortorella , Direttore degli Istituti Penitenziari G. Panzera;

, Direttore degli Istituti Penitenziari G. Panzera; Dott.ssa Maria Paola Rosace , già Funzionario della Polizia di Stato;

, già Funzionario della Polizia di Stato; Pina Alati , Vicepresidente Biesse;

, Vicepresidente Biesse; Clelia Marchetta , socia Biesse;

, socia Biesse; Prof.ssa Angela Fiorentino , socia Biesse;

, socia Biesse; Tonino Massara, giornalista e socio Biesse.

“Un ringraziamento particolare va al Capo Area dell’Istituto Penitenziario G. Panzera, Dott. Lorenzo Federico, per la collaborazione e la grande disponibilità“, afferma la Presidente.

Introduce e coordina la Presidente Nazionale Biesse, Bruna Siviglia.