I big americani di National Geographic Randy Olson e Melissa Farlow a Reggio Calabria

Randy Olson e Melissa Farlow, grandi firme del fotogiornalismo internazionale, da lunedì a Reggio Calabria dirigeranno il terzo modulo del Bluocean’s Workshop Corso di Alta formazione in fotografia documentaria e reportage.

Olson e Farlow, firme storiche di National Geographic, considerati icone viventi del fotogiornalismo contemporaneo, guideranno 24 fotografi e studiosi di fotogiornalismo, provenienti dalle Marche, Puglia, Campania, Sicilia e Calabria che svilupperanno i lavori della sessione dal titolo “Viaggio a Sud. Tra eccellenze e sostenibilità”.

I lavori didattici, dal 5 al 9 novembre con base Reggio, prevedono shooting sul campo presso il territorio della Città Metropolitana, che avrà il privilegio così di essere scoperta e “raccontata” in alcune delle sue peculiarità e eccellenze, dagli autori dei reportage più apprezzati della Society americana.

L’approccio alle tematiche e lo sviluppo tecnico dei lavori sarà condotto in stile National Geographic, con revisioni degli assegnati e ripetuti approcci con il territorio e le persone.

I successivi 10 moduli si articoleranno seguendo un intenso calendario fino a febbraio. Numerosi i corsisti che raggiungeranno Reggio anche da fuori regione.

Sono altresì previsti moduli di giurisprudenza, psicologia e scrittura nonché sessioni di studi diretti da direttori di testate giornalistiche. Il Bluocean’s Workshop prevede per i corsisti anche un tirocinio retribuito presso gli uffici stampa e marketing territoriale degli Enti partner del progetto Bluocean: Regione Calabria, Comuni di Crotone, Reggio, Vibo Valentia e Villa S. Giovanni.

Il Bluocean’s Workshop, appuntamento di alta formazione fotografica patrocinato in esclusiva da National Geographic, giunto alla 10° edizione, da quest’anno, con la collaborazione dell’Università per stranieri di Reggio Calabria, ha valenza accademica con 57 Crediti Formativi Universitari riconosciuti.

Il percorso didattico ha registrato negli anni la direzione di grandi maestri della fotografia contemporanea tra cui Carsten Peter Erika Larsen e Lynn Johnson e ha visto negli anni certificare la propria valenza didattica dalla pubblicazione, a cura di propri corsisti, di numerosi servizi anche su testate di rilevanza non solo nazionale come National Geographic Magazine, National Geographic web e l’Espresso.

L’edizione corrente vanta come docenti personalità di rilievo internazionale della fotografia, del fotogiornalismo e del photoediting: Randy Olson, Melissa Farlow, William Daniels, Pietro Masturzo, Tiziana Faraoni, Daniele Zendroni, Marco Pinna.

* Melissa Farlow e Randy Olson sono fotogiornalisti documentari. Anche se i loro lavori sono stati pubblicati su LIFE, GEO, Smithsonian e altre riviste, hanno principalmente fotografato per la National Geographic Society, oltre 50 incarichi che li hanno portati in 50 paesi negli ultimi 20 anni. Normalmente lavorano individualmente, ma hanno co-prodotto storie del National Geographic Magazine sulla California settentrionale, i parchi nazionali e le Alpi.

Hanno fotografato un progetto di libri congiunti negli Stati Uniti meridionali e hanno collaborato a oltre 70 libri con altri fotografi pubblicati da Collins Publishers, National Geographic e altri.

Melissa Farlow e Randy Olson hanno lavorato inoltre per diverse campagne pubblicitarie e lavoro aziendale. Randy ha trascorso un mese a fotografare la campagna Toyota Land Cruiser del 2008 nello Yukon e in Australia. Hanno fatto pubblicità per Becton, Dickinson and Company, HSBC Bank, Audi, Northrup Grumman, The Cleveland Clinic e altri in modo che possano continuare i loro progetti personali.

Vivono in Pennsylvania e in Oregon.