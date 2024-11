Bikini Grace Collection

di Fabiana Tripodi – Continua il progetto “Handmade with Blog”.Oggi parliamo di una ragazza che abbiamo già conosciuto un pò di tempo fa;la prima dall’inizio di questa bell’avventura, che presto crescerà ancora di più e offrirà tanto spazio a chi, come Graziella Oliverio,crea con le proprie mani ciò che indossa .L’estate sta arrivando e ci stiamo preparando un pò tutti per la prova costume. La Bikini Grace Beachwear Collection ci accompagnerà durante questo ‘faticoso’ percorso.Una linea giovane e fresca che coniuga design e qualità di ogni pezzo. La stilista propone varie tendenze della prossima stagione! Potete acquistare abbinamenti sperimentali in varie taglie ,tutte made in Italy ,tra iniezioni vitaminiche che solo colori tropicali possono provocare. Infatti ogni modello avrà il nome di una città caraibica!Il risultato? Vitale,dinamico,positivo.Insomma un’esplosione di gioia che con queste colorazioni pop vi catturerà immediatamente.I dettagli,anche questi creati da Graziella, completano il look che potete vedere , insieme al backstage ,nello shooting fotografico realizzato per la campagna 2014/15 online su www.mode0n.blogspot.it Art Director : Fabiana TripodiModels : Emanuela Albanese & Silesia di MariaPh : Roberta La PianaMUA : Giuditta MarinoHair-Stylist : Giuseppe Rotilio, Compagnia della BellezzaLocation : AltaFiumara Hotel