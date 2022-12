Ancora Italia Calabria: 'Da assessore Calabrò proclami inutili sul bilancio'

“Apprendiamo dai media che l’assessore al Bilancio di Reggio Calabria, Irene Calabró, intervenendo ad un seminario organizzato dalla prestigiosa universitá veneziana Cá Foscari, si è espressa in toni entusiastici rispetto la situazione di bilancio cittadina. In particolare afferma che “la nostra realtá rappresenta un termometro valido e credibile per misurare gli effetti di un procedimento che mira a sanare i bilanci – il patto per Reggio un impegno solenne che lega la cittá e lo stato ad un percorso di di ricrescita e risanamento per il bene delle comunitá e del tessuto socio economico dei territori. L’esempio di Reggio è tenuto in forte considerazione da tutti gli osservatori economici e finanziari italiani che in futuro approfondiranno e studieranno il lavoro portato avanti dall´amministrazione”.

Il Coordinatore Regionale di Ancora Italia Calabria, Giuseppe Modafferi, risponde alle ultime dichiarazioni dell’assessore comunale alle finanze Irene Calabrò.

“A fronte di tali trionfalistici proclami appare evidente a tutti lo stato di degrado, abbandono di vaste aree della cittá, non solo delle periferie ma anche di zone centrali. Non vengono garantiti i servizi essenziali, raccolta rifiuti, acqua, manutenzione strade, verde pubblico, pagamenti ai vari creditori presentano annosi ritardi e la maggior parte generano contenzioso. Quanto descritto è frutto di una politica di bilancio squilibrata che non garantisce il circolante necessario per le attivitá correnti.

Non siamo in grado di dire con certezza se il bilancio sia equilibrato o meno, abbiamo seri dubbi e per questo nei mesi scorsi abbiamo presentato un esposto alla Procura invitandola ad indagare su fatti specifici che inducono a pensare al falso in bilancio. A tal proposito ricordiamo che il sindaco del 2012 Arena, proprio in questi giorni è stato rinviato in giudizio proprio per falso in bilancio, per fatti a nostro avviso meno gravi e meno pericolosi per la cittá rispetto a quelli che stiamo vivendo negli ultimi 8 anni.

Pur ipotizzando che il bilancio possa essere in equilibrio va valutato a che prezzo per i cittadini. A giugno la dirigenza del comune dichiarava minimo 700 m.ni di debito, molte sussistenze attive erano costituite da crediti visibilmente inesigibili quindi l´esposizione debitoria è ancora maggiore, una situazione drammatica per la cittá che non si ritrova la cassa necessaria per una decente amministrazione. Ne è cosciente la vanesia assessore nelle sue deliranti affermazioni?