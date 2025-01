Il bilancio del 2024 ed uno sguardo al futuro, Falcomatà: ‘Continua a brillare Reggio’

In un post su Facebook, il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha condiviso un bilancio personale e collettivo sull’anno appena trascorso, accompagnato da un messaggio di speranza per il nuovo anno. Le sue parole riflettono le difficoltà e le gioie vissute, ma soprattutto un amore profondo per la città.

Un anno di ombre e luci: il bilancio personale del sindaco Falcomatà

“È stato un anno complicato, con bassi ed alti, ombre e luci, tanto amaro sì, ma anche tante cose belle e momenti entusiasmanti,” scrive il sindaco, ricordando le difficoltà e i dolori che hanno segnato il 2024. Tuttavia, gli ultimi giorni dell’anno sono stati per lui particolarmente felici, un periodo che ha definito “magico”: “Come diceva Pavese, la magia è quando non vuoi più andare via, dai luoghi, dai pensieri, dalle persone.”

Un invito al rispetto e alla gentilezza

Falcomatà ha sottolineato come la sofferenza vissuta lo abbia reso più empatico verso quella degli altri:

“La sofferenza non mi ha indurito, mi ha aiutato a capire meglio quella degli altri. Ecco perché continuo a sentirmi un uomo fortunato e piccolo.”

Questo senso di umiltà si traduce in un invito rivolto a tutta la comunità reggina:

“La parola di quest’anno è rispetto. Aggiungiamo al rispetto la gentilezza. Sii gentile con tutti Reggio, a prescindere, perché ‘l’interno affanno non si legge in fronte scritto’ e soprattutto continua a brillare sempre.” Leggi anche

Una dichiarazione d’amore per Reggio Calabria

Il post si conclude con una dichiarazione d’amore per la città che Falcomatà serve con dedizione:

“Io continuerò a servirti e innamorarmi ogni giorno di te, della tua luce, della tua magia.” Questo amore si riflette nell’invito a prendersi cura non solo della città stessa, ma anche di coloro che la vivono o la attraversano: “Prenditi cura di te e di tutti coloro che attraverseranno le tue vie, solcheranno i tuoi mari, cammineranno fra i sentieri dei tuoi monti.”