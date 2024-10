Biologa reggina salva vita ad un uomo nelle Bahamas

Atto eroico da sottolineare ed elogiare quello della biologa marina Roberta Larosa. La trentunenne reggina (precisamente di Rosarno) ha salvato la vita ad un uomo nel mare di Alice Town, nelle Bahamas.

La dottoressa –si legge sulla Gazzetta del Sud- durante la fase di ridiscesa per la prosecuzione di un’immersione, quando il gruppo aveva già raggiunto la profondità, si è accorta che l’ultimo della fila annaspava ancora nei pressi della superficie; perciò è tornata rapidamente indietro.

Raggiunto l’uomo, lo ha trovato immobile con la faccia immersa nell’acqua senza il respiratore in bocca. La barca di appoggio non sarebbe certamente giunta in tempo, così Roberta ha iniziato a praticare la respirazione bocca a bocca direttamente in acqua riuscendo a salvare l’uomo.

Roberta è l’unica donna al mondo che svolge la professione di shark- feeder, ovvero alimentatore di squali.

Gli squali sono animali tutelati alle isole Bahamas, al punto che studiosi e sub li attirano col cibo in mare aperto e li abituano a mangiare sempre alla stessa ora.

Un rapporto straordinario quello tra i pesci predatori e l’uomo, tra chi sfama senza paura gli squali, c’è anche la rosarnese Roberta La Rosa, che sembra a suo agio tra gli abissi e col “fiero pasto” da offrire.