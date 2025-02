Bit Milano 2025: la Calabria protagonista con una nuova strategia per il turismo

Alla Borsa Internazionale del Turismo Calabria in prima linea con uno stand di 500 mq e 50 milioni di investimenti per il turismo. Occhiuto e Calabrese tracciano la strategia del futuro

Pronti, via! La Bit Milano 2025, la Borsa Internazionale del Turismo, ha aperto oggi, 9 febbraio, le sue porte a tutti i professionisti del settore e, per questa giornata inaugurale, anche al pubblico.

Gli appassionati di turismo e i viaggiatori potranno scoprire i nuovi trend turistici, farsi guidare dai relatori provenienti da tutto il mondo e partecipare agli eventi organizzati dagli espositori.

Si tratta di un’iniziativa unica nel mondo del turismo, che durerà tre giorni e vedrà la Regione Calabria protagonista con uno stand di 500 mq per promuovere il territorio calabrese, presente per tutta la durata della fiera, da oggi fino a martedì 11 febbraio.

Occhiuto: “Dalla Calabria una nuova visione del turismo”

Il presidente Roberto Occhiuto, orgoglioso del lavoro fatto in questi anni per rendere la Calabria una meta turistica sempre più attrattiva, ha sottolineato l’importanza della collaborazione con gli imprenditori del settore per migliorare la qualità dell’offerta.

“Tre anni fa alla Bit ci interrogavamo su come far arrivare più turisti in Calabria, perché c’erano pochi collegamenti aerei e pochissime connessioni internazionali.

Oggi siamo qui a rivendicare i primi grandi risultati raggiunti. Nel 2024 abbiamo portato nella nostra Regione 3,6 milioni di passeggeri, l’equivalente di due Calabrie, una bella soddisfazione che ci spinge ad andare avanti con ancora più determinazione.

Nel 2025 siamo pronti ad arrivare alla cifra di 4 milioni di passeggeri, significa dare moltissimi potenziali clienti a chi lavora nel settore turistico. Stiamo facendo tanto, ma dobbiamo crescere ancora.

I migliori sforzi di promozione territoriale nel turismo sono quelli che si realizzano attraverso la qualità dell’offerta, che si traduce in un feedback positivo che i visitatori devono poter fare della loro vacanza in Calabria.

I turisti devono tornare a casa raccontando di una Regione straordinaria. Per spingere questo trend dobbiamo avere strutture ricettive di qualità, e questo penso sia la nostra priorità del 2025.”

Giovanni Calabrese: “Calabria rinnovata, turismo di qualità e nuove opportunità per i giovani”

L’assessore al Turismo, Giovanni Calabrese, ha espresso grande soddisfazione per l’affluenza da record registrata nella giornata di apertura della Bit Milano 2025, sottolineando in particolare la presenza dei giovani operatori.

“Finalmente, i giovani non scappano più dalla Calabria, ma ne vedono le opportunità, creano lavoro, occupazione e ci dimostrano che la Calabria sta cambiando.

Oggi rappresentiamo una Calabria rinnovata, diversa, che punta non solo sul mare e sugli 800 km di costa, ma sulla qualità dei servizi turistici, sulla ciclovia dei parchi, sul turismo delle radici e sulla promozione della Regione a 360 gradi.

Con i nuovi investimenti, stanziati infatti 50 milioni di euro, si punterà a migliorare la qualità dei servizi turistici alberghieri e non solo, per garantire un’accoglienza turistica di alto livello.