Ripristino della SP95, l’amministrazione di Bivongi: ‘Arteria vitale per il territorio’

Sinergia tra enti per il ripristino della SP95 a Bivongi: lavori in corso per garantire la sicurezza stradale

L’Amministrazione Comunale di Bivongi esprime viva soddisfazione per la pronta consegna dei lavori di ripristino della SP95, arteria vitale per il territorio, colpita nei giorni scorsi da un cedimento del manto stradale in località “Acqua Calda”.

La tempestività dell’intervento è frutto di una sinergia esemplare tra enti, che ha permesso di attivare rapidamente la macchina amministrativa e di ripristinare la viabilità in tempi record, accertando quelle che sono le responsabilità di eventuali altri enti coinvolti.

Già in data 7 febbraio il Vicesindaco della Città Metropolitana, Carmelo Versace, invitato dalla Sindaca, si è recato di persona per un sopralluogo attenzionando preventivamente agli uffici preposti la situazione.

Venerdì 28 febbraio, con il crollo di una parte di manto stradale, si è purtroppo paventato quanto si temeva, fortunatamente senza conseguenze per gli automobilisti.

Determinante è stato l’intervento tempestivo della Sindaca, dei Carabinieri della sezione di Stilo, dei Vigili Urbani e dell’Ufficio Tecnico del Comune di Bivongi, che hanno collaborato attivamente per garantire la sicurezza e avviare le procedure necessarie.

Nella mattinata di lunedì 3 marzo è giunta una delegazione di tecnici della città Metropolitana con la quale è stato concordato l’avvio immediato dei lavori di ripristino confermati dall’impresa convocata dal geometra Rodi, che ha assicurato l’inizio dei lavori nella giornata successiva per riaprire la strada nel minor tempo possibile.

Appare del tutto evidente l’infondatezza di alcune informazioni fornite da qualche testata giornalistica nelle ore precedenti, la strada verrà riaperta solo quando ci saranno tutte le condizioni di sicurezza della stessa. Spiace constatare che c’è chi pretestuosamente utilizza il mezzo-stampa per screditare il nostro territorio o addursi immeritatamente plausi non dovuti.

La Città Metropolitana di Reggio Calabria ha dimostrato grande sensibilità e vicinanza al territorio, intervenendo tempestivamente in diverse circostanze. Al momento non siamo in grado di fornire i tempi di consegna, ma confidiamo che essi siano ridotti al minimo. Informeremo la cittadinanza sugli eventuali sviluppi.

L’Amministrazione Comunale di Bivongi ringrazia sentitamente la Città Metropolitana di Reggio Calabria, in particolare il dott. Carmelo Versace delegato alla viabilità Vicesindaco della città metropolitana, per la prontezza e la vicinanza dimostrata, confermando l’importanza di una collaborazione efficace per il benessere del territorio.