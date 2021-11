Black Friday a Reggio, Labate (Confocommercio): 'Premiate i negozi di fiducia'

Black friday alle porte anche per i commercianti reggini. La festa di origine americana, che cade venerdì 26 novembre, è entrata ormai nelle abitudini degli italiani ed è diventata un appuntamento atteso. I consumatori sono a caccia dell'affare in vista della stagione natalizia anche nei negozi di Reggio.

Il Presidente di Confcommercio sul black friday a Reggio Calabria

“Ben vengano gli acquisti per il Black Friday, nella speranza che possano essere un buon viatico per le spese natalizie e, soprattutto, che ci si affidi in maniera quest’anno ancora più convinta ed importante al commercio di prossimità, al negoziante sotto casa”.

È questo l’augurio di Lorenzo Labate, Presidente di Confcommercio Reggio Calabria, accompagnato dall’auspicio che “gli acquisti che partono da novembre, fino alla volata dei regali di Natale di dicembre, possano dare sollievo alle attività dei commercianti dopo tanti mesi di difficoltà. Commercianti che quest’anno in molte aree si stanno adoperando con risorse proprie e con un piccolo contributo della Confcommercio per rendere più luminose, accoglienti ed attrattive le vie nelle quali operano creando la giusta atmosfera per accompagnare il cliente duranti gli acquisti di Natale”.

Le previsioni nazionali di Federazione Moda Italia parlano di un incremento medio delle vendite del 50% rispetto al 2020, in linea con quelle del 2019, e di un volume d’affari che si aggira solo per i prodotti di moda sui 500 milioni di euro.

“Il Black Friday oramai è una realtà e non può più essere interpretato dall’imprenditore come un semplice meno 30% dell'ultimo venerdì di novembre – aggiunge il Presidente Labate. Può e deve essere invece un'occasione per fidelizzare i clienti e per acquisirne di nuovi. Quest’anno la Confcommercio ha sperimentato un servizio di consulenza gratuito messo a disposizione dei commercianti per la corretta preparazione al Black Friday con indicazioni sulla durata, sulle attività di promozione e pubblicità per usufruire di benefici anche nelle settimane successive. Un test che replicheremo anche in futuro con risultati sicuramente sempre più apprezzabili”.

In questo contesto, l’invito della Confcommercio ai cittadini è fare gli acquisti privilegiando i negozi di prossimità, quelli di fiducia per intenderci, dove trasparenza e servizio, oltre che il prezzo, sono sempre garantiti.