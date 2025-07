Calabria, blackout all’ospedale San Giovanni di Dio: ripristinata la rete telefonica e internet

Il blackout tecnico che ha interessato il presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Crotone è stato completamente risolto.

L’Azienda Sanitaria Provinciale aveva inizialmente informato la cittadinanza del guasto che aveva interrotto sia la connessione internet sia il centralino telefonico della struttura, rendendo impossibili le comunicazioni in entrata e in uscita. Il disservizio, di natura esterna, era stato subito segnalato al gestore Fastweb, che si è attivato per il ripristino.

Nel frattempo, l’ASP aveva prontamente informato la Prefettura, il Comando dei Carabinieri e la Questura di Crotone, adottando tutte le misure necessarie per garantire sicurezza e continuità assistenziale.

Successivamente, Fastweb ha comunicato l’esito positivo dell’intervento tecnico:

“A seguito dell’intervento dei tecnici – si legge nella nota ufficiale – la connessione internet e le linee telefoniche sono state completamente ripristinate”.

L’emergenza è quindi rientrata, e l’ospedale ha riacquisito la piena operatività anche sul piano delle comunicazioni.

