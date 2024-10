“Blue Desire”, al Club Nautico di Saline si balla fino al mattino con Eleonor_UA

Un grande evento per tutti gli appassionati della vita notturna.

Al Club Nautico Saline, il 17 agosto, a partire dalle 23:30, il noto locale ospiterà l’evento “Blue Desire“, un’esperienza unica all’insegna della musica, del divertimento e dell’estate.

Protagonista della serata, la talentuosa Eleonor_UA, una delle DJ più amate del momento, pronta a far scatenare il pubblico con la sua energia e il suo inconfondibile stile musicale. Con il suo carisma e la sua passione per la musica, Eleonor_UA promette di far ballare tutti fino alle prime luci dell’alba.

Oltre a Eleonor_UA, altri DJ selezionati faranno vibrare la pista con musica coinvolgente per tutta la notte.

Nel corso della serata, partecipando ai giochi e ai concorsi organizzati dagli organizzatori, si potranno inoltre vincere fantastici premi.

Drink speciali vi attendono grazie al partner della serata, Malfy Gin, che offrirà cocktail esclusivi e drink a tema per rinfrescare tutti gli invitati. E per chi desidera un po’ di relax? Un’area lounge a bordo piscina, permetterà a tutti di godersi una pausa dalla pista da ballo.

L’ingresso alla serata ha un costo di 20€, con una piacevole sorpresa: la prima consumazione è gratuita. Ingresso free e gratuito per tutte le donne.

Il dress code suggerito per la serata è “abbigliamento estivo e colorato“. Porta il tuo spirito festaiolo e preparati a vivere una notte di pura magia musicale.

Gli organizzatori invitano tutti a prenotare per tempo, considerato il grande afflusso previsto. Per maggiori informazioni o per prenotazioni, è possibile contattare il numero 338.8721698.

Il Club Nautico Saline si riserva il diritto di selezione all’ingresso, garantendo così un ambiente sicuro e di alta qualità per tutti i partecipanti. Non perdetevi questa occasione per vivere una notte indimenticabile in una delle location più suggestive della costa del gelsomino.

Evento: Blu Desire al Club Nautico

Data: 17 agosto 2024

Orario: Dalle 23:30 fino all’alba

Location: Club Nautico Saline

Ingresso: 20€ con prima consumazione gratuita, ingresso donna gratuito

Dress Code: Abbigliamento estivo e colorato

Info e prenotazioni: 338 872 1698