Blue Express punta su Reggio e la Calabria, in arrivo nuovi voli

“Nuovi voli da e per Reggio Calabria”

É questa la frase che compare, già da un paio di giorni, non appena si accede al sito Blue Panorama.

La compagnia aerea italiana di voli di linea, charter e low cost già da qualche anno viaggia da e per l’aeroporto dello Stretto.

Nel corso del tempo i voli, così come gli orari sono cambiati, ma non la presenza della compagnia nella Città dello Stretto. Oggi più che mai i reggini hanno bisogno di sapere che da questa città è possibile partire, senza troppe difficoltà.

Una bellissima grafica mostra agli occhi del mondo la nostra terra e le nostre peculiarità.

Lo Stretto illuminato dalle luci della sera con uno dei due Bronzi in bella vista a ricordare il nostro patrimonio culturale oltre a quello paesaggistico.

Un vero e proprio invito nella terra che, nel corso dei secoli, ha ospitato diverse culture e popolazioni.

Grazie a questa trovata Blue Panorama permette a tutti gli utenti che vogliono viaggiare su Reggio Calabria di accedere, solamente con un click, all’area dei voli a noi dedicati.

Tra questi vi sono: Bologna, Torino, Milano Linate e Orio al Serio.

Alcuni di questi sono stati pensati appositamente per i periodi di festa, come ad esempio quelli per Bergamo. Attivati nel periodo natalizio, torneranno ad essere disponibili dal 1 aprile.