Bob Sinclar a Reggio Calabria, si avvicina il grande evento. Nuove promozioni per i biglietti

Il grande evento si avvicina. Manca solo una settimana al live di Bob Sinclar a Reggio Calabria, il celebre dj francese infatti si esibirà al Calajunco Art & Beach Club venerdi 4 agosto. Prosegue a gonfie vele la prevendita dei biglietti, l’organizzazione che gestisce l’evento per invogliare ulteriormente i reggini a presenziare ha deciso di concedere ulteriori promozioni.

Per un periodo limitato di tempo, anche se è stato abbondantemente superato il tetto di 500 prevendite, rimarrà la promozione del biglietto singolo a 40 euro invece che 50. Per tutte le coppie inoltre, solo per pochi giorni, sarà possibile acquistare due biglietti al prezzo di 70 euro.

Da ricordare che l’evento inizierà fin dalle ore 19:00 con un esibizione live di cinque gruppi reggini, che daranno il via alla serata con la loro musica.

L’inizio del concerto di Bob Sinclar è previsto invece per l’01:30 e proseguirà per le successive due ore. Un dj set assolutamente irripetibile. Sinclar suonerà da una postazione privilegiata, il palco sarà infatti posizionato nel luogo in cui si trova attualmente il ristorante del Calajunco.

La musica del dj francese sarà accompagnata non solo da effetti speciali da togliere il fiato, ma anche dalla presenza di 12 ballerine siciliane.

Anche le postazioni bar aumentano, per favorire la clientela, e diventano di fatto tre, una per ogni ambiente dello stabilimento.