Bobo Vieri in vacanza a Palmi: ‘Mare spettacolare. Voto 10’ – FOTO

Anche nel 2020 la Calabria ed in particolar modo Reggio e tutta la sua provincia si confermano meta turistica preferita anche dai vip!

In questo sabato di agosto, sulle sponde della nostra costa tirrenica abbiamo trovato un ex calciatore impossibile da non conoscere: Christian Vieri. L’ex attaccante della nazionale italiana ha postato, infatti, delle storie sul suo profilo instagram mostrando la bellezza di Palmi, località balneare in cui si trova attualmente, ed ha manifestato il suo apprezzamento per il nostro territorio:

“Qui siamo a Palmi. Mare spettacolare, voto 10”.

I video successivi parlano chiaro, mare azzurro, brezza frizzantina, ombrellone e lettino. All’estate di Bobo, a Reggio Calabria, non sembra mancare davvero nulla.