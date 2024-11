Bocale, buona sgambata e novità dal mercato

Finisce in parità l’amichevole che ha visto contrapposte Bocale e Gallico Catona. Per i ragazzi di Gangemi una buona prestazione a conferma del fatto che in casa biancorossa si sta lavorando con il massimo impegno in vista della nuova stagione. Il match, finito 1-1, ha visto andare a segno uno dei volti nuovi del Bocale, quel Bentivoglio che da subentrato ha siglato la rete del definitivo pareggio.

Proprio in tema di volti nuovi, è arrivato, ha firmato ed è anche sceso in campo, un prezioso rinforzo: si tratta di Roberto Rosi, esterno offensivo di grande esperienza. Classe ’85, Rosi vanta una lunga carriera tra Eccellenza e Promozione, con le maglie di Virtus Soverato, Sersale, Scalea, Cotronei, Serrese e Modica.

Un’altra tessera del mosaico che va a collocarsi al posto giusto, nell’attesa che nei prossimi giorni anche le ultime mosse di mercato possano dare un quadro completo dell’organico biancorosso.

Procedendo sempre a piccoli passi.