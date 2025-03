Bocale Calcio e Don Milani, sinergia per il sociale: ‘Non ci fermiamo mai’

Nuove ed importanti sinergie tra il Bocale Calcio Admo e la Don Milani.

Durante una recente riunione del consiglio direttivo, è stato sottolineato come la presenza di questi due organismi rappresenti un punto di riferimento non solo per la zona sud di Reggio Calabria, ma anche per l’intero terzo settore della comunità reggina.

Progetti in memoria di Campolo e Iacopino

A partire da aprile, prenderanno il via una serie di attività commemorative dedicate a due figure che hanno lasciato un segno indelebile:

Emilio Campolo , socio fondatore della Don Milani e Capo Area del Carcere di Reggio Calabria .

, socio fondatore della Don Milani e Capo Area del . Daniela Iacopino, autrice il cui libro, uscito postumo, sta toccando il cuore di tante persone.

Un impegno costante per la comunità

L’alleanza tra il Bocale Calcio e la Don Milani continua a rafforzarsi, con l’obiettivo di offrire opportunità concrete e progetti di valore per il sociale.