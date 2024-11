Bocale calcio, Isidoro Leonardi difenderà i pali biancorossi.

Il Bocale Calcio 1983 comunica di aver ingaggiato il portiere Isidoro Leonardi. Dopo una lunga trattativa, è arrivata la tanto attesa fumata bianca.Nella scorsa stagione, il “numero uno” reggino ha vestito la casacca della Taureana dove ha contribuito alla salvezza della compagine pianigiana.Più che un nuovo arrivo, Leonardi è un gradito ritorno in biancorosso, considerato che ha militato nelle file dei Bocale vestendo i panni del titolare per due anni consecutivi, facendo parte della spedizione che nel 2011/2012 vinse i play off promozione riportando il Bocale in Eccellenza dopo un solo anno.Dopo Isidoro Leonardi, nella giornata di domani, la società potrebbe annunciare due nuovi colpi di mercato.