Bocale: grande paura per Druetto, l’ex portiere della Reggina colpito alla testa. Il comunicato

Nel corso del match tra il Bocale e la ReggioRavagnese, il portiere della Reggina Druetto in prestito alla compagine del presidente Cogliandro, ha subìto un duro colpo che lo ha costretto ad uscire dal rettangolo di gioco. Momenti di paura e preoccupazione per il ragazzo, trasportato immediatamente in ospedale. Il comunicato di aggiornamento della società: “Il Bocale Calcio Admo comunica le condizioni del portiere Franco Druetto, protagonista di uno scontro molto duro contro un avversario nel match odierno.

Il portiere dopo aver subito un colpo alla testa è stato trasportato al GOM di Reggio Calabria dove ha ricevuto 5 punti di sutura. Tanta paura ma un grande sospiro di sollievo per quanto accaduto.

La società ringrazia inoltre anche lo staff di ASD ReggioRavagnese 1960 per essere intervenuto tempestivamente in soccorso del calciatore. Portierone ti aspettiamo presto in campo“.