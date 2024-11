Bocale sconfitto all’esordio in Coppa Italia.

Inizia nei peggiori dei modi la stagione del Bocale che al “Lo Presti” di Gallico esce sconfitto nel primo turno di Coppa Italia contro il San Giuseppe.Una gara incolore disputata da Laurendi e compagni che sfoderano una prestazione al di sotto delle aspettative di fronte ad un avversario non proprio irresistibile. Villa San Giuseppe che capitalizza gli unici due tiri verso lo specchio della porta. Al vantaggio locale grazie ad un’autorete di Bianchi, lo stesso giocatore del Bocale ad inizio ripresa pareggia i conti, ma nel finale Napoli regala i tre punti al Villa San Giuseppe grazie ad una magistrale punizione. Nei minuti di recupero Quattrone potrebbe pareggiare i conti, ma il difensore biancorosso non realizza. Nonostante l’ottima campagna acquisti, suona un campanello d’allarme in casa Bocale: serve una prima punta in grado di concretizzare la mole di gioco creata dalla squadra. Una sconfitta che dovrà far riflettere in casa biancorossa. TABELLINO VILLA SAN GIUSEPPE – BOCALE 2-1San Giuseppe: Cullari, Sinicropi, De Berardini, Fornello A., D’Andrea, Caracciolo, Morabito, Fornello P., Fontana, Postorino, Nicolazzo All. VerbaroBocale: Cuzzucoli, Scilipoti, Dieni, Audino, Bianchi, Gioia, Erbetta, Laurendi, Astuto, Saviano, Moreno All. Lo Gatto Marcatori: 5’ Aut Bianchi, 50’ Bianchi 88’ NapoliArbitro: Volpe di Vibo Valentia