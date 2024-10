Covid a Reggio, +3 dal laboratorio di via Willermin

La Direzione Sanitaria dell’ASP di Reggio Calabria comunica che il 22 luglio 2020, sul Territorio Provinciale, sono stati sottoposti allo screening per “COVID19” 341 nuovi soggetti.

Gli esami diagnostici, eseguiti presso il Laboratorio del Polo Sanitario Ex-INAM di via Willerm in di Reggio Calabria, sono risultati positivi per 3 nuovi soggetti.